İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran’da katıldığı bir TV programında, İstanbul’a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu’nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler, durumu protesto etti. Tarlabaşı’nda araçlarıyla toplanan yaklaşık 100 taksici, kararı protesto ederek CHP İl Başkanlığı binasının bulunduğu Şişhane’ye doğru yola çıktı. Cadde üzerinde kornalara basan taksiciler, kararı protesto etti. Grup ardından Karaköy’e inerek gözden kayboldu. Öte yandan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Öfkeli taksiciler İBB ve CHP’yi kornayla protesto etti
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN, “İSTANBUL’A 5 BİN YENİ TAKSİ KAZANDIRACAĞIZ” KARARINA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN TARLABAŞI’NDA ARAÇLARIYLA BİR ARAYA GELEN 100 TAKSİCİ, KARARI PROTESTO EDEREK CHP İL BAŞKANLIĞI BİNASININ BULUNDUĞU ŞİŞHANE’YE GİTTİ. CADDE ÜZERİNDE KORNALARA BAŞARMAK TEPKİ GÖSTEREN TAKSİCİLER ARDINDAN DAĞILDI.
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