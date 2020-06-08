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Öğle saatlerinde TEM’de dikkat çeken yoğunluk

ÖĞLE SAATLERİNDE TEM OTOYOLU'NDA OLUŞAN YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öğle saatlerinde TEM’de dikkat çeken yoğunluk

Kontrollü normal hayata geçişin ikinci haftasında öğle saatlerinde TEM Otoyolu’nda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Yoğunluk nedeniyle araçlar adım adım ilerlerken trafik durma noktasına geldi.

Korona virüs sürecinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte İstanbul trafiği yeniden yoğunlaştı. Bahçeşehir’den Mahmutbey gişelere kadar uzanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen TEM Otoyolu’nda trafiğin adeta durma noktasına geldiği gözlemlendi. TEM’de öğle saatlerindeki yoğunluk dikkat çekti.

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