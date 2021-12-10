Öğrenciler günün ilk dersini Deniz Canlıları Müzesi’nde gördü

Beylikdüzü’nde lise öğrencileri, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti. Müzenin kurucusu Kenan Balcı ile bir araya gelen öğrenciler hem deniz canlıları hakkında bilgi edindi hem de lezzetli balıkların keyfini çıkardı.

Beylikdüzü’nde bir lisenin düzenlediği etkinlikte öğrenciler, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne ziyarette bulundu. Müzenin kurucusu Kenan Balcı, öğrencileri karşılarken onlarla deniz canlıları hakkında sohbet etti. Deniz hakkında faydalı bilgilere değinen Balcı, öğrencilere müzeyi gezdirerek deniz canlılarının yaşam şartları hakkında da bilgi verdi. Denizlerin çok değerli ve kutsal olduğunu ifade eden Balcı, müzede sergilenen deniz canlılarının balmumu heykelleri üzerinden deniz canlılarının boylarını ve ağırlıklarını anlattı. İçerisinde kaplumbağa, ıstakoz, alabalık gibi deniz canlılarını da barındıran müzeyi gezen öğrenciler, gezi sonrası hep beraber balık yedi.

"Denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız’’

Öğrencilerle görüştüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Kenan Balcı, "Hem balık yiyecekler hem müzeyi gezecekler. Balıkla bir ilgisi olmayan kardeşlerimiz vardı. Onların çok hoşuna gitti. Çok mutluyuz çünkü öğrencilerimize denizin ne kadar değerli, ne kadar tükenmeyen madenler olduğunu anlattık ve onlar da duydukları şeylere şaşırdılar. Denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız’’ şeklinde konuştu. Öğrencilerin bu konuda bilinçlenmiş olduğunu söyleyen Balcı, balıklara dokunarak balıkla bütünleştiklerini ifade etti.

"Hiç görmediğim balık çeşitlerini gördüm"

Müzeyi ziyaret eden öğrencilerden Beyza Kaya, "12 yıldır Beylikdüzü’nde oturuyorum. Balıkçı Kenan’a da severek tercih ediyoruz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi de balıkları tanımak amaçlı çok yararlı. Denizler hakkında daha fazla bilgi edindik, okulda öğrendiklerimizin yanında bir ek bilgi oldu. Denizlerimizi temiz tutmalıyız. Balıkları da bir Karadenizli olarak çok seviyorum ve herkese tavsiye ederim’’ dedi. Bir diğer öğrenci Sena Pişkin ise ‘’ Açıkçası çok etkilendim çünkü burada asırlar var ve çok etkileyici bir güzelliği var, ilk defa büyük balık gördüm’’ diye konuştu. Müze gezisinden etkilenen bir başka öğrenci Elif Sude Karakaya, "Hiç görmediğim balık çeşitlerini gördüm ve tahmin edeceğimden daha büyüklerdi. Balıkları elimizde tuttuk, değişik bir histi’’ dedi.

Müzeyi gezerek deniz canlıları hakkında bilgi edinen öğrenciler, dua okunduktan çeşitli balıkların tadına baktı. Öğrenciler yemeklerini yedikten sonra müzeden ayrıldı.