Öğrenciler mescid görünümlü iglo yaptı

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri ve öğretmenleri, okul bahçesine kardan mescid görünümlü iglo yaptı.İstanbul’da hafta başında yağan karda, Marmara AİHL öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle okullarının bahçesinde yaklaşık 4 saat süren bir çalışmayla eskimoların kar ve buz kullanarak yaptıkları iglo evlerden yaptı. Öğrenciler ve öğretmenleri, mescit görünümünde olan ve 2 minare ekledikleri yapıya "igloscid" adını verdi. İglonun yapımı ise yaklaşık dört saatlik çalışmayla tamamlandı. Şu ana kadar 140 hafız öğrenci yetiştiren Marmara AİHL’de öğrenciler yaptıkları iglonun içinde Kur’an okudular. Okudukları hatimlerin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşı için duasını yaptılar.