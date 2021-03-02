Öğrencilerin “yüz yüze” eğitim heyecanı

Yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından öğrenciler bugün okullarının yolunu tuttu. Miniklerin “yüz yüze” eğitim heyecanı dikkat çekti.
4.sınıfta olduğunu ifade eden bir öğrenci, “Arkadaşlarımı özledim, çok heyecanlıyım onları göreceğim diye, canlı derste görüyordum ancak konuşamıyordum” dedi. Okula gelen bir başka öğrenci ise arkadaşlarını göreceği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Heyecanlıyım, arkadaşlarımı özledim, onları göreceğim için çok mutluyum” diye konuştu.Çocuğunu okula getiren bir veli yüz yüze eğitime geçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çok güzel, çok sevindik, sıkılmışlardı. Bunalmışlardı çok iyi oldu açılmaları” şeklinde konuştu.