Öğretmenler yaş sınırı olmaksızın aşılanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevu sistemlerinin açıldığını açıklamasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne gelen öğretmen ve eğitim çalışanları aşılarını oldu.
“Önümüzdeki yıl inşallah en iyi şekilde ders işleyeceğimizi düşünüyorum”İlk doz aşısını olan öğretmenlerden Deniz Akardurmaz, sevinçli olduğunu dile getirerek, “Bugün ilk dozumu oldum çok mutluyum tabii ki daha önceden olmak isterdim, sıra geldiği için mutluyum. Önümüzdeki yıl inşallah en iyi şekilde ders işleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.