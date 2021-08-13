Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin startı verildi

Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin startı Fetihtepe Mahallesi 3550 adadan verildi. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında boşaltılan ilk iki binanın gerekli önlemler alınarak yıkımına başlandı.
“Okmeydanı’nda kentsel yenilemeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”
Evlerin yenilenme sürecinin başladığını ifade eden Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Ufuk Altunbaş “Bu bölge Okmeydanı’ndaki başlattığımız ilk etap. Hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerimiz halen devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrolünde ilerliyor. Yakın zamanda da bakanlığın bölge sakinleriyle yaptığı görüşmeler de yapacak uzlaşma sürecinde yüzde 30’luk ortalamada indirim sağlamış vaziyettedir. Uzlaşılan hak sahipleri vatandaşlarımız var. Bunların içerisinde evlerini tahliye edenler, kira yardımı alıyorlar. Bütün süreçler başlamış durumda. Evini tamamen tahliye eden vatandaşlardan da evlerinin yenilenme süreci başlıyor. Okmeydanı’nda kısa bir zamanda itibariyle kentsel yenilemeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.Projeden memnun olduğunu ifade eden Servet Akpınar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projede daireye daire, yapılacak. Ben çok memnunum. Memnun olmayanlar arsaları büyük olanlar. İnanıyorum ki o daire sahipleriyle yakın zamanda anlaşırlar. Projeyi gördükten sonra hayran olursunuz. Kentsel dönüşüm ofisleri var. Oradan merak edenler gidip bakabilir. Mükemmel olacak adam gibi yaşayacağız. Evler 40 senelik evler. O yüzden burada oturmaya kimse cesaret edemez. Bizde mecbur kaldığımız için oturuyoruz” ifadelerinde bulundu.