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Okmeydanı’nda göle dönen yolda mahsur kalan araçlara itfaiye müdahale etti

Aniden bastıran yağış nedeniyle Okmeydanı’nda alt geçitte göle dönen yolda bir otobüs ile bir otomobil mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçlar kurtarıldı.

Okmeydanı’nda göle dönen yolda mahsur kalan araçlara itfaiye müdahale etti

Aniden bastıran yağış nedeniyle Okmeydanı’nda alt geçitte göle dönen yolda bir otobüs ile bir otomobil mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçlar kurtarıldı.

İstanbul’da aniden bastıran yağış birçok alanda etkili oldu. Şişli Okmeydanı Kavşağı dönüşünde bulunan alt geçit de yağmurun etkisiyle göle döndü.

Alt geçitte bulunan yolda bir otobüs ile bir otomobil sürücüsü mahsur kaldı. Olay sonrası hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alandaki suyu tahliye ederek kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonrası araçlar, alandan çekildi.

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