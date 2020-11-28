Okmeydanı’nda hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Okmeydanı’nda sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Aracı üzerine kamyon devrilen sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Piyalepaşa-TEM Bağlantı Yolu Okmeydanı mevkinde saat 12.15 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34BJ9030 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Fatih Yeşilyurt(25), Okmeydanı Kavşağı’ndan bağlantı yoluna dönmek isterken kontrolünü kaybetti. Kamyon sürücüsü Yeşilyurt, önünde bulunan 34FN6594 plakalı otomobile çarparak üzerine devrildi.

"Burnu bile kanamadı"

Kazadan otomobil sürücüsü Sefa Şahin şans eseri burnu bile kanamadan çıktı. Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmazken kamyon ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kamyondan dökülen hafriyatlar karşı şeritte bulunan başka bir otomobilin camını kırdı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kazaya karışan araçlar olay yerinden Araçların kaldırılması ile trafik tekrar normale dönerken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

“Hızlı olsaydım bunlar başıma gelmeyecekti”

Hızlı olsa kazadan kurtulabileceğini dile getiren karşı şeritteki otomobil sürücüsü Cengiz Ece, " Normal seyir halindeydim, buraya 20 metre kala kamyonun devrildiği halini gördüm ama yapacak bir şey yoktu. Mecbur geçmek zorunda kaldım. Duramazdım da. Çok da hızlı değildim ama belki de hızlı olsaydım bunlar başıma gelmeyecekti, kurtarmış olacaktım. En son gördüğüm de molozların tellerin üzerinden yolun bu tarafa geçtiğini gördüm. Bütün Molozlar, taşlar arabanın camın içerisinden girdi. Ben arabada tektim, arka camlar kırıldı hep. Ben de herhangi bir yaralanma bir şey yok " diye konuştu.