Okul Dışarıda Günü’nde Türkiye’den 226 bin çocuk dersleri açık havaya taşıdı

Açık havada zaman geçirmenin çocuk gelişimi açısından önemine dikkat çekmeyi amaçlayan ‘Okul Dışarıda Günü’, OMO’nun desteğiyle Aktif Yaşam Derneği tarafından tüm dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye’de kutlandı.

Bugüne kadar 161 ülkede 11,3 milyon çocuğa ulaşan ve Türkiye’de Aktif Yaşam Derneği’nin OMO’nun destekleriyle 2018 yılından bu yana hayata geçirdiği Okul Dışarıda Günü, bugün gerçekleştirildi. Etkinlikler bu yıl ‘Dünya İçin İyilik’ temasıyla gerçekleşiyor. Açık havada oyunla ve keşfederek öğrenmenin önemine dikkat çekmek için yılda iki kez düzenlenen Okul Dışarıda Günü’ne ilköğretim seviyesinde dünyadan 870 bin, Türkiye’den ise 226 bin çocuk katıldı. Okul Dışarıda Günü’ne katılan okullardan Kocamustafapaşa İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Yankı Yazgan, Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter ve OMO Pazarlama Müdürü Alper Çapar katıldı.

Çocuklar hayallerindeki dünyayı resimlere taşıdı

Okul Dışarıda Günü etkinlikleriyle pandemi gölgesinde, doğadan uzak geçen bu dönemde çocukların doğayla olan bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Okul Dışarıda Günü’nde, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında çeşitli aktivitelerle çocuklara nasıl harekete geçebilecekleri öğretildi. Böylece çocuklar kadar onlar aracılığıyla ulaşılan yetişkinlerde de çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturulması, çocukların oynadığı alanların çevresel temizliğine dikkat çekilmesi hedeflendi. Kocamustafapaşa İlkokulu’ndaki öğrenciler ayrıca Okul Dışarıda Günü aktivitelerinden “Hayalimdeki Dünya” kapsamında plastik atıkların geri dönüştürüldüğü ve çevre kirliliği olmayan bir dünyaya dair hayallerini dev bir kanvasa çizdikleri resimle anlattı.

’’Türkiye dersleri açık havaya taşıyan çocuk sayısıyla en çok katılım sağlayan ikinci ülke’’

Etkinlikle ilgili bilgi veren Aktif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şule Serter, “Bu yıl ‘Dünya için İyilik’ temasıyla hayata geçirdiğimiz Okul Dışarıda Günü’ne çocukların, öğretmenlerin ve ebeveynlerin gösterdiği ilgiden çok mutluyuz. Türkiye bu yıl derslerini açık havaya taşıyan 226 bin çocukla en çok katılım sağlayan ikinci ülke oldu. Bu özel gün yalnızca çocukların fiziksel olarak daha aktif ve zihinsel olarak daha sağlıklı olması için değil, aynı zamanda doğa ile kurdukları ilişki açısından da çok değerli. Bu yılki içeriklerimizde onların pandemi süresince ister istemez zedelenen doğa ile bağlarını güçlendirmek, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını öğretmeyi hedefledik. Odağımızda da plastik ayak izimizi azaltmak ve dolayısıyla geri dönüşüm vardı. Bu doğrultuda hazırladığımız Dünya için İyilik setimizin sadece bugün değil her gün öğretmenlere ilham vermesini, bugün oluşturulan sinerjinin tüm yıla yayılmasını diliyorum” dedi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Dr. Yankı Yazgan da “Çocuklar düşe kalka büyür, öğrenir. Çocuğun gelişimi için yanlış yapmalarına, denemelerine fırsat vermemiz gerekir. Doğa, ya da özellikle kentli çocuklar için açık hava ve dışarısı, öğreten ve gelişimlerine destek olan eşsiz bir oyun alanıdır. Çocukların açık havada zaman geçirmeleri, ‘gerçek oyun’ ile beraber dünya ile ilgilenmeleri ve keşfe çıkmalarını sağlar. Çocuklar dışarıda oyun oynarken empati kurmayı, sorun çözmeyi, geleceği planlamayı, öfkelerini ve zamanlarını yönetmeyi öğrenirler. Açık havanın belirsizlikleri ve kestirilemezlikleri riskler üzerine düşünmeyi, belirsizlikle barışık olmayı ve olası sonuçları düşünerek hareket etmeyi getirir. Okul Dışarıda Günü okulun doğa ile ilişkisini doğallaştırmak yolunda bir davet” diye konuştu.

İklim değişikliğinin çocuklarda uyandırdığı endişe ve korku gibi olumsuz duyguların çocuk gelişimini etkilediğini da ifade eden Yazgan, “Çocuklar iklim değişikliğinin geri döndürülemez etkilerini gözlemledikçe ve öğrendikçe çevresel felaket korku ve bununla bağlantılı olarak kendilerinin ve sonraki nesillerin gelecekleri için endişe duyuyor. Yetişkinlerin de çevresel ve sosyal konuları yeterince önemsemediğini düşünüyorlar. Bu düşünceleri de onların iklim değişikliği karşısında umutsuz ve yalnız hissetmesine sebep oluyor ve bu endişeleri besliyor. Bu endişeleri doğru yönetmek de yetişkinlerin üzerine düşünmesi gereken konulardan biri” ifadelerini kullandı.

“OMO herkesi ‘iyilik için kirlenmeye’ çağırıyor”

Etkinlikte konuşan OMO Pazarlama Müdürü Alper Çapar ise, “OMO olarak ‘Kirlenmek Güzeldir’ yaklaşımımızla 20 yıla yakın süredir ebeveynlere çocuk gelişiminde deneyimlere, keşiflere ve kirlere yer vermeleri için ilham veriyoruz. Uzun yıllardır çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimi için altını çizdiğimiz bu konuya artık farklı bir açıdan bakıyoruz ve herkesi ‘iyilik için kirlenmeye’ çağırıyoruz. Çünkü gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara karşı hepimizin harekete geçmesi gerekiyor. Biz OMO olarak bu bakış açısını portföyümüze, ambalajlarımıza ve iletişim çalışmalarımıza taşıyoruz. Bu yıl Okul Dışarıda Günü’nün geri dönüşüm, ileri dönüşüm, döngüsel ekonomi gibi başlıkları ele almasını da çok değerli buluyoruz. Çocuklar iklim krizinin farkındalar, yetişkinlerden de aynı farkındalığı bekliyorlar; aynı tavrı göremediklerine umutsuzluğa kapılıyorlar. Bu sebeple de Okul Dışarıda Günü’nün çocuklar aracılığıyla yetişkinlere ulaşmak, doğa ile ilişkilerini ve alışkanlıklarını yeniden düşünmelerini sağlamak açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” sözlerini ifade etti.