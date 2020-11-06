Okul terkine karşı mücadele pandemi döneminde de devam ediyor

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) öncülüğünde Üsküdar Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen “Okuldayız Üsküdar” projesi Covid-19 küresel salgınıyla mücadele günlerinde de devam ediyor.

İstanbul’da okul terki oranının en yüksek olduğu okullardan birinde 2019’un Eylül ayında SOYAÇ’ın öncülüğünde başlatılan "Okuldayız Üsküdar" projesi küresel salgın koşullarında yüz yüze ve çevrimiçi faaliyetlerle 25 öğretim üyesinin danışmanlığı ve süpervizyonu altında, lisans ve lisansüstü programlara devam eden 80 üniversite öğrencisinin katılımıyla devam ediyor. Proje faaliyetleri sınıf öğretmenleri için oluşturulan Psikoloji, Sosyal Hizmet, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Felsefi Danışmanlık, Çocuk Gelişimi gibi farkı disiplinlerden oluşan sınıf ekipleri tarafından sınıf öğretmenleriyle planlanıyor ve hayata geçiriliyor.

SOYAÇ tarafından yüksek risk altındaki çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmaları için geliştirilen ‘Bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım’ modeliyle çalışmalarını sürdüren SOYAÇ’ın Müdürü Doç. Dr. Özden Bademci, yürüttükleri projeyle ilgili olarak, “Eğitimin muhakkak sistem yaklaşımıyla travma bilgisine dayalı disiplinlerarası ve kurumlararası işbirlikleriyle tüm okul anlayışıyla gerçekleştirilmesi, eğitimde öğrencilerin yanı sıra okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sosyal-duygusal gereksinimlerinin öncelenmesi gerekiyor. Üsküdar Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Milli Eğitim, İlçe Sosyal Hizmetler ve İlçe Sağlık Müdürlükleriyle birlikte çalışıyoruz. Eğitime erişimi olmayan çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz ” dedi.

Verilen bilgiye göre, sınıf ekiplerinin çalışmalarının kolaylaştırıcılığını üniversitenin Beden Psikoterapisi Sertifikalı Klinik Psikoloji Programı’na devam eden psikologlar yapıyor. SOYAÇ’ın yürütücülüğünde Üsküdar Kaymakamlığı ile birlikte hayata geçirilen projede, Maltepe Üniversitesi’nin yanı sıra Marmara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği ve Üsküdar Romanları Platformu ile de işbirliği yapılıyor.