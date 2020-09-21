Okul zilini çalan Vali Yerlikaya’dan, öğrencilere maske ve mesafe uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitimin ilk gününde okul zilini çaldı. Öğrencilere maske ve mesafe uyarısı yapan Vali Yerlikaya, çocuklarla balon uçurdu.
Çocuklarla ilgilenen Vali Yerlikaya daha sonra, öğrencilerle birlikte balon uçurdu.
İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, YÜZ YÜZE EĞİTİMİN İLK GÜNÜNDE OKUL ZİLİNİ ÇALDI. ÖĞRENCİLERE MASKE VE MESAFE UYARISI YAPAN VALİ YERLİKAYA, ÇOCUKLARLA BALON UÇURDU.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitimin ilk gününde okul zilini çaldı. Öğrencilere maske ve mesafe uyarısı yapan Vali Yerlikaya, çocuklarla balon uçurdu.
Çocuklarla ilgilenen Vali Yerlikaya daha sonra, öğrencilerle birlikte balon uçurdu.