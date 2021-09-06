Okullarda ilk gün heyecanı

Milli Eğitim Bakanlı tarafından açıklanan takvimle birlikte bugün yüz yüze eğitim başladı. Sabah erken saatlerde İstanbul’un birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı. İstanbul’un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü.

Öte yandan, sabah erken saatlerinden itibaren okula gelen öğrencilerin heyecanı ise dikkat çekti.