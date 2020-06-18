Okullarda LGS hazırlığı

Sultangazi Belediyesi, salgının yayılmasını önlemek adına Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Sınıflar dezenfekte edilirken, okul girişlerine el antiseptiği stantları kuruluyor.
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sınava girecek öğrencilerin tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Dursun, "Maskemizi takmayı ihmal etmeyelim. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Sağlıklı bir şekilde hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.