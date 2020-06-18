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Okullarda LGS hazırlığı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ, SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK ADINA LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS) ÖNCESİ OKULLARDA HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR. SINIFLAR DEZENFEKTE EDİLİRKEN, OKUL GİRİŞLERİNE EL ANTİSEPTİĞİ STANTLARI KURULUYOR.

Okullarda LGS hazırlığı

Sultangazi Belediyesi, salgının yayılmasını önlemek adına Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi okullarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Sınıflar dezenfekte edilirken, okul girişlerine el antiseptiği stantları kuruluyor.

Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sultangazi Belediyesi, sınav öncesi öğrencilerin sağlığı için okullardaki tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Belediye ekipleri, sınav merkezi olarak belirlenen okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Sınıflar, koridorlar, lavabolar ile okulun her noktası titizlikle temizleniyor.Okulların girişine, öğrencilerin ellerini dezenfekte etmeleri için el antiseptiği standı kuruluyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sınava girecek öğrencilerin tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Dursun, "Maskemizi takmayı ihmal etmeyelim. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Sağlıklı bir şekilde hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

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