Okumak Güzeldir" yarışmasına kayıtlar başladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Okumak Güzeldir" kitap okuma yarışması yeniden başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği ‘Okumak Güzeldir’ yarışması, 10 bini aşkın kitapseverin katılımıyla gerçekleşmişti. Yarışmaya gösterilen yoğun ilgi üzerine, bu yıl ‘Okumak Güzeldir’ yarışmasının ikincisi düzenleniyor.

İstanbul geneli katılım imkanı

“Okumak Güzeldir” Kitap Okuma Yarışması’na İstanbul’da ikamet eden veya İstanbul’da öğrenim gören herkes yarışmaya ücretsiz olarak katılabilir. Yaş sınırının olmadığı ve“ Yarışma Düzenleme Kurulu” üyeleri ve birinci derece yakınlarının katılamayacağı yarışmada son başvuru tarihi 25 Mayıs 2021 Salı.

Sınav online olarak yapılacak

Yarışmanın sınavı online olarak Eyüpsultan Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü 21:00 - 21:50 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Online yapılacak yarışmanın sınav gün ve saati yarışmacılara e-posta ve SMS yolu ile ayrıca bildirilecek.

Birbirinden değerli 5 kitap

Yarışmada, Ömer Seyfettin’in Yüksek Ökçeler, Sait Faik Abasıyanık’ın Son Kuşlar, İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası, Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye ve son olarak geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yavuz Bahadıroğlu’nun Merhaba Söğüt kitabı yer alıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, Belediyenin internet sitesinde yer alan yarışma başvuru formunu doldurmaları yeterli olurken birinciye dizüstü bilgisayar ve 5 bin TL para ödülü, ikinciye tablet ve 3 bin TL para ödülü, üçüncüye ise tablet ve 2 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren ilk 20 kişiye 3 gece 4 gün Kapadokya Gezisi, dereceye giren ilk 100 kişiye 28 ciltlik minyatür kitap seti ve dereceye giren ilk 200 kişiye 50 TL’lik kitap hediye çeki hediye edilecek.