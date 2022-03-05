Öldürülen Hande Çinkitaş’ın babası, üvey anneyi suçladı

Henüz 12 yaşında başına 40 çekiç darbesi alıp, boğazı kesilerek öldürülen Hande Çinkitaş’ın babası açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına şüpheli olan baba Nezih Çinkitaş’ın röportajı damga vurdu.

Başına 40 çekiç darbesi alıp, boğazı kesilerek öldürülen Hande Çinkitaş’ın katil zanlıları arasında gösterilen şüpheliler üvey anne Ş.Ç. ile baba N.Ç., 19 yıl sonra tutuklanmış, 6 ay sonra cezaları ev hapsine dönmüştü. 10 aydır ev hapsinde olan baba N.Ç. gündem oluşturacak açıklamalar yaptı.

İddiaları kabul etmeyen baba,“ 6 ay 10 gün suçsuz yere yattım, 21 senedir cehennemi yaşıyorum” dedi. Sözlerine “Ben her gün hayata inat yaşıyorum katille hesaplaşmak için” diye devam etti.

“Yüzde 90 üvey anne yapmış olabilir diyorum”

O kan donduran olay gününü şöyle anlattı: “Olay günü gayet sakin bir gündü. İşe giderken Hande’yi de öptüm. Çocuğu bulduğumda karanlık odasında, yerde yatıyordu. Bağırdım, komşular toplandı. “Hande’yi kesmişler içeride dedim.” diye devam etti. Hande Çinkitaş ile üvey annesi Ş.Ç. ile arası bozuk olduğu iddialarını doğrulayarak “Araları limoniydi. Ben her zaman söyledim. Şehnaz yüzde 90 yapmış olabilir diyorum” dedi.