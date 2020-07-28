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Olimpiyat istasyonu yarın işletmeye kapatılacak

Alınan karar doğrultusunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı Olimpiyat istasyonu, yarın Trabzonspor-Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final müsabakası nedeniyle saat 16:00 itibariye işletmeye kapalı olacak.

Olimpiyat istasyonu yarın işletmeye kapatılacak

Alınan karar doğrultusunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı Olimpiyat istasyonu, yarın Trabzonspor-Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final müsabakası nedeniyle saat 16:00 itibariye işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı Olimpiyat istasyonu, 29 Temmuz Çarşamba günü Trabzonspor-Alanyaspor takımları arasında Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak olan Türkiye Kupası final müsabakası nedeniyle 16:00 itibariye işletmeye kapalı olacaktır.”

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