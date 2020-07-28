Olimpiyat istasyonu yarın işletmeye kapatılacak

Alınan karar doğrultusunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı Olimpiyat istasyonu, yarın Trabzonspor-Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final müsabakası nedeniyle saat 16:00 itibariye işletmeye kapalı olacak.
Alınan karar doğrultusunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı Olimpiyat istasyonu, yarın Trabzonspor-Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final müsabakası nedeniyle saat 16:00 itibariye işletmeye kapalı olacak.
Alınan karar doğrultusunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı Olimpiyat istasyonu, yarın Trabzonspor-Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final müsabakası nedeniyle saat 16:00 itibariye işletmeye kapalı olacak.