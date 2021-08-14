Ölümlü kazalar için emsâl karar

Meydana gelen tek taraflı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün çocukları, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kazadan yıllar sonra işveren aleyhine tazminat davası açtı.
Devreye giren Yargıtay 17. Hukuk Dâiresi, emsâl bir karara imza attı.
Tek taraflı trafik kazalarında tazminat davalarında zaman aşımının 15 sene olduğuna hükmedilen kararda şöyle denildi:
“Kaza tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK'nın 85/1 ve 66/1-d maddelerinde öngörülen ceza zaman aşımı süresi 15 yıl olup, bu zaman aşımı süresi dikkate alındığında dava tarihinde zaman aşımı süresinin dolmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle, eldeki davada zaman aşımı süresinin dolmadığı dikkate alınmak suretiyle işin esasına girilmeliydi. Davacıların ölenin sırf mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtığı, ölüm sebebiyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı ortadadır. Dolayısıyla araç sürücüsünün tam kusurlu olması hâlinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dâiresi'nin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”