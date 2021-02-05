On yılda 10 milyona yakın nüfus artışı

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2020 raporu açıklanırken, Türkiye’nin güncel nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Bu rakama göre 2010 yılı nüfusuyla kıyaslandığında 10 milyona yakın nüfus artışı olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılında nüfus ile alakalı basına 47 bin 35 haber yansıdığı tespit edildi. 2010 yılında nüfusla alakalı haber çıkışlarına bakıldığında ise 50 bin 448 olarak kaydedildi.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2020 raporu belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin güncel nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Bu rakam 2010 yılı nüfusuyla kıyaslandığında 10 milyona yakın nüfus artışı olduğu gözlenirken, 2010’daki nüfus 73,7 milyon olarak kaydedildi. Türkiye’deki güncel erkek nüfusu ise 41 milyon 915 bin 985 olurken, kadın nüfusu 41 milyon 698 bin 377 olarak belirlendi. Nüfus artış hızına bakıldığında ise 2019 yılında yüzde 13,9 olurken, 2020 yılında yüzde 5,5’e düştü. En yüksek nüfus yine İstanbul’da olurken, 15 milyon 462 bin 452 olarak gözlendi.