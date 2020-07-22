ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ayasofya için Fetih suresi okudu

Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra tekrardan cami olmasıyla birlikte Beyazıt Meydanı’nda Fetih suresi okundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra tekrar cami olmasıyla birlikte eş zamanlı olarak tüm il teşkilatlarıyla şehrin meydanlarında Fetih suresi okudu. İstanbul’da ise Beyazıt Meydanı’nda toplanan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Fetih suresi okuyarak dualar etti. Beyazıt ve 81 ilin tüm meydanlarında aynı zamanda başlayan dua okunmasının ardından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Sekreteri Abdullah Ceylan bir açıklama yaptı.

"Bu toprakların gerçek sahibi olduğumuzun işaretidir"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, "Binlerce yıllık sembolü ve İstanbul’un fethinin nişanesi Ayasofya. 86 yıllık aradan sonra tekrardan cami oluyor. Bu bizim için tarihi mirası sahiplendiğimizin ve bu toprakların gerçek sahibi olduğumuzun işaretidir. Bir emaneti üstlendiğimizin bilinciyle sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayız. Bir o kadar da huzurlu ve mutluyuz. Okuduğumuz binlerce Fetih sureleriyle birlikte, bugün burada şükrümüzü eda ediyoruz. Ayasofya Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde ilk uğrak yeri. Rabbine şükretmek için, gelip secdeye kapandığı mabetti. Fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1543’te ilk cuma namazını da burada eda etmiştir. Bu tarihî mabet Müslümanlar kadar Hıristiyanların, ülkemizdeki vatandaş kadar, dünya vatandaşlarını da ilgilendiren bir mekandır. 1934 yılındaki bakanlar kurulu kararıyla müzeye çevrilmesi sadece Türkiye’deki değil dünyadaki bütün Müslümanları buruk bırakmıştır. Yıllarca ecdat yadigarı aslı hürriyetini kazanması ve mahzun Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için dua ettik" dedi.