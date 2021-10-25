Orhangazi, genç astsubaya ağladı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen genç astsubay, memleketi olan Bursa’nın Orhangazi ilçesinde göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi Orhangazi’de yaşayan ve son olarak Elazığ’da görev yapan genç astsubay Abdullah Şimşek (28), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Elazığ’da görev yaparken kanser hastalığı teşhisi konulan ve bir süredir tedavi gören Abdullah Şimşek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç astsubayın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç astsubayın cenazesi sabah saatlerinde Bursa’daki hastaneden alınarak Orhangazi’ye getirildi. Son kez baba evine getirilen Astsubay Abdullah Şimşek için burada dualar edildi, helallik alındı. Şimşek’in cenazesi, daha sonra buradan alınarak Gazi Orhanbey Camii’ne getirildi. Abdullah Şimşek, kılınan cenaze namazının ve askerî törenin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi

Genç astsubayın babası Kemal ile annesi Aynur Şimşek gözyaşlarına boğuldu. Ailenin 3 çocuğundan birisi olan Abdullah Şimşek’in cenazesinde anne ve babası ile diğer yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, askerî ve mülkî erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.