Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6’ncı kez düzenlenecek

Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu bu yıl 6’ncı kez İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından düzenlenecek. Birçok yerli ve yabancı bilim insanının bir araya geleceği sempozyum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yavuz Çillier, “Bölgedeki değişimlerin nedenlerini siyasal, toplumsal, tarihsel, ekonomik ve kültürel açıdan incelemek suretiyle bölgedeki sosyo-politik yapının geçirdiği değişimlerin ortaya konulmasını amaçlıyoruz” dedi.
İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yavuz Çillier, “Bölgedeki değişimlerin nedenlerini siyasal, toplumsal, tarihsel, ekonomik ve kültürel açıdan incelemek suretiyle bölgedeki sosyo-politik yapının geçirdiği değişimlerin ortaya konulmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.
Sempozyumun konu başlıkları ise şu şekilde sıralandı:“Göç ve Entegrasyon, Siyaset ve Ekonomi, Medya, Toplum ve Siyaset, Bölgesel Cinsiyet Hareketleri, Terörizm ve Sivil Toplum, Ulus Devlet ve Siyasi Sistem, Gençlik Hareketleri, Bölgesel Güç Mücadeleleri ve Güvenlik Politikaları, Din ve Siyaset, Uluslararası Örgütler ve Devlet-dışı Organizasyonlar, Toplum ve Kültür, Orta Doğu Ülkeleri ve Küresel Güçler Arasındaki Etkileşim.”