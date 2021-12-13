banner4556

Osmangazi’de ‘Niçin İnsan Hakları Söyleşisi’

banner4336

Osmangazi Belediyesi, Bursa Felsefe Kulübü işbirliğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla ‘Niçin İnsan Hakları’ konulu söyleşi düzenledi.

Osmangazi’de ‘Niçin İnsan Hakları Söyleşisi’
banner3909

Osmangazi Belediyesi, Bursa Felsefe Kulübü işbirliğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla ‘Niçin İnsan Hakları’ konulu söyleşi düzenledi.

banner4575

Osmangazi Belediyesi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde farklı bir söyleşiye imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen söyleşide, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Becermen, öğrencilere insan hakları temelinde yer alan hak kavramı, insan haklarına felsefî bakış, günümüz koşullarında konularını anlattı. Bunun yanı sıra Becermen, öğrencilerden gelen soruları tek tek cevapladı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, program sonunda Özel Bademli Eğitim Kurumu’na katılım sertifikası, Prof. Dr. Metin Becermen’e ise aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür çiçeği takdim etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkesir’de kara bulutlar şehri esir aldı
Balıkesir’de kara bulutlar şehri esir aldı
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4389

banner4321