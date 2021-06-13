Osmanlı hanedan ailesinin mutlu günü

Şehzade kızı olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı’nın “sultan” unvanını taşıyan hayattaki 13 kadın üyesinden biri olan 26 yaşındaki Nilüfer Osmanoğlu, 27 yaşındaki finans uzmanı Melih Baştuğ ile hayatını birleştirdi.

Pandemi sebebiyle ertelenen düğün, haziran başında tedbirlerin gevşetilmesinden sonra ilan edilen kurallara uygun olarak

12 Haziran Cumartesi akşamı Kartal Aydos Ormanı’ndaki Forest Garden Lilyum Bahçe’de gerçekleştirildi. Düğün süresince mehter takımı marşlar çaldı, Osmanlı tasavvuf müziklerine yer verildi. Gelinin şahidi TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak ile iş adamı İsmail Cevahir, damadın şahidi ise amcası Ergün Baştuğ oldu. 34. Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu olan Nilüfer Osmanoğlu’nun gelinliği ise Moda ve Dikimevi sahibi genç modacı Büşra Tezel’in imzasını taşıyor.

Yoğun bir katılımın olduğu düğün töreni, Osmanlı Hanedan ailesinde uzun bir aradan sonra yapılan sultan düğünü olma özelliğini taşıyor. Son sultan düğünü 9 sene önce Beylerbeyi Sarayı’nda yapılmış, gelinin ablası Nilhan Osmanoğlu 22 Eylül 2012 tarihinde Mehmet Behlül Vatansever ile hayatını birleştirmişti. Son şehzade evliliği ise 16 Mayıs 2013’te 35. Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın Londra’da yaşayan dördüncü kuşak torunu Mahmud Namık Osmanoğlu ile Genevieve İnci Robson arasında gerçekleşmişti.

Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, bir evladının daha evlenmesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, gelecek ayın başında oğlu Yavuz Selim Osmanoğlu’nun, hemen ardından da dördüncü çocuğu Berna Sultan’ın düğünlerinin yapılacağını bildirdi.

Törene çiftin anne ve babaları, akrabaları ve yakın dostları katıldı. Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, tarihçi Dr. İbrahim Pazan, Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen vaiz ve hafız Ahmet Mahmut Ünlü, İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapan Mehmet Fatih Çıtlak, gazeteci Faruk Atasoy, Yeni Çağrı gazetesi köşe yazarı Av. Alper Osman Genç, iş adamları İsmail Cevahir ve İbrahim Solmaz, türkücü Davut Güloğlu, Payitaht-Abdülhamid dizisi oyuncularından Gazi Osman Paşa’yı canlandıran Aydın Sığalı, Emanuel Karasu’yu canlandıran Ali Nuri Türkoğlu, Muallim İsmail Hakkı Bey’i canlandıran Necip Karakaya, Diriliş-Ertuğrul dizisi oyuncularından Abdurrahman Gazi’yi canlandıran Celal Al ve eşleri törene katılanlar arasında yer aldı. Törene Hanedan ailesinden ise başta gelinin dedesi ve Osmanlı Hanedanı Reisi Şehzade Harun Osmanoğlu’nun (Mehmed Abdülkerim Efendi’nin oğlu) yanı sıra Farizet Osmanoğlu (Harun Efendi’nin eşi), Şehzade Orhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu ve gelinin babası), Nuran Yıldız (gelinin annesi), Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu), Walaa Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin eşi), Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin oğlu), Damla Işık (Yavuz Selim Efendi’nin nişanlısı), Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin oğlu), Şehzade Muhammed Abdülaziz Osmanoğlu (Abdülhamid Kayıhan Efendi’nin oğlu), Nurhan Osmanoğlu Sagherci (Harun Efendi’nin kızı), Sultanzade Muhammed Halil Sagherji (Nurhan Sultan’ın oğlu), Sara Sagherji Hanımsultan (Nurhan Sultan’ın kızı), Nilhan Osmanoğlu Vatansever (Orhan Efendi’nin kızı), Mehmet Behlül Vatansever (Nilhan Sultan’ın eşi), Sultanzade Mehmet Vahideddin Vatansever (Nilhan Sultan’ın oğlu), Hanzade Vatansever Hanımsultan (Nilhan Sultan’ın kızı), Berna Sultan Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin kızı), Asyahan Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin kızı), Mihrişah Mayatepek (Emine Naciye Sultan ve Enver Paşa’nın kızı Türkan Hanımsultan’ın torunu) ve Sultan II. Mahmud Han neslinden Nurbanu Osmanoğlu katıldı.

Nilüfer Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 13 kadın üyesinden (sultan) biri olan Nilüfer Osmanoğlu Sultan, 1995 İstanbul doğumlu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan’da doğdu. Harun Efendi’nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan II. Abdülhamid Han’ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, Osmanlı Hanedanı üyelerinin 1924’de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut’a gitti. Mehmed Abdülkerim Efendi Şam’da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935’te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi’nin de 1937’de vefatından sonra Harun Osmanoğlu’nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince hayat mücadelesi veren aile, 1974’de Hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam’dan İstanbul’a geldi. Şehzade Harun Osmanoğlu, yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle Osmanlı Hanedanı Reisi unvanını taşıyor. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Nilüfer Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun üçüncüsü.