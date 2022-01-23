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Otobüs kazasında ölen genç öğretmenin görüntüleri yürekleri sızlattı

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Kuzey Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uğur Gökner’in Van Erciş’te öğretmen olduğu ve yaklaşık 1 buçuk sene önce eş durumundan Tekirdağ’a geldiği öğrenildi. Genç öğretmenin öğrencilerine online eğitim verdiği videolar yürekleri sızlattı.

Otobüs kazasında ölen genç öğretmenin görüntüleri yürekleri sızlattı
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Kuzey Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uğur Gökner’in Van Erciş’te öğretmen olduğu ve yaklaşık 1 buçuk sene önce eş durumundan Tekirdağ’a geldiği öğrenildi. Genç öğretmenin öğrencilerine online eğitim verdiği videolar yürekleri sızlattı.

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Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevik(52) ile yolcular Cafer İzmirli (30) ve Uğur Gökner (29) hayatını kaybetti, 19 yolcu ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uğur Gökner’in öğretmen olduğu ve eşiyle birlikte otobüse bindiği, kazada yaralanan eşinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Van Erciş’te görev yapan ve yaklaşık 1 buçuk sene önce eş durumundan Tekirdağ Saray’a gelen öğretmen Gökner’in öğrencileri ve aileleri için çektiği videoları ortaya çıktı. Genç öğretmenin, öğrencileri için çektiği eğitim videoları yürekleri sızlattı.

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