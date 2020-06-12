Canlandırdığı kötü adam rolleriyle Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan oyuncu Nuri Alço’nun yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu. Alço, Park of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi’nin maskotu olan yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru ayıya ‘Gazoz ister misin?’ diye sordu. Sevimli ayıcık önce gazozu içip ardından Alço’nun elinden düşürdü. Nuri Alço ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlara saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Oyuncu Nuri Alço sevimli yavru ayıya ‘gazoz’ içirdi
SİNEMADA CANLANDIRDIĞI KÖTÜ KAREKTERLER İLE HAFIZALARA KAZINAN OYUNCU NURİ ALÇO BU KEZ GAZOZUNU PARK OF İSTANBUL DOĞA VE YAŞAM KOMPLEKSİ’NİN MASKOTU OLAN SEVİMLİ YAVRU AYIYA İÇİRDİ. İZLEYENLERE KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞATAN O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
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