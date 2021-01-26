(Özel) 162 yıllık Şile Feneri’ndeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

Osmanlı Devleti zamanında, Sultan Abdülmecid döneminde yaptırılan ve Türkiye’nin uluslararası standartlarda en büyük deniz feneri olan Şile Fener’inde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmaları devam eden Şile Fener’i havadan görüntülendi.
Bölgeye kültürel ve ekonomik katkı sağlayacakŞile’de yaşayan Erol Öztürk, “Şile Fener’i 160 yıllık bir deniz feneridir. Osmanlı devleti zamanında yapılmıştır. Deniz Fener’inde restorasyon çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Eski hali siyah beyaz renkteydi. Siyah beyaz rengi restora edilerek taş rengini alacak. 2021 yılının sonuna kadar kapalı olması bekleniyor. Osmanlı ile Kırım arasındaki savaşlar nedeniyle boğaza giren gemiler için yapılmış. Burası yoğun turist alan bir yer, bölgede kültüre ve ekonomiye katkı sağlayacak” diye konuştu.