(Özel) Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4’üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olmasına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda yediği kurşunla gazi olan bugün 18 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4’üncü yıl dönümünde vurulduğu yere gitti. İsmailoğlu, "Elimden geldiğince 15 Temmuz’u unutturmamak için çabaladım. Buradan her geçtiğimde ben o geceyi tekrar hatırlıyorum" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olan Adviyye Gül İsmailoğlu, ailesiyle birlikte gittiği Saraçhane’de darbeciler tarafından G3 mermisiyle vurularak gazi olmuştu. Küçük yaşına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda, darbecilerin hedefi olarak gazi olan Adviyye, yaşananların üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala aynı hislerle o anları hatırladığını söyledi. Genç gazi, darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümüne günler kala Saraçhane’ye vurulduğu noktaya gitti. Annesiyle vurulduğu yerde bir süre oturan gazi İsmailoğlu, 15 Temmuz’un unutturulmaması gerektiğini belirtti. Gazi, İBB önündeki 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı panoyu da annesiyle inceledi. Bu yıl üniversite sınavına giren genç gazi, doktor olup Türkiye’ye hizmet etmek istediğini de ifade etti.

“Anneme sormuştum ölürsek şehit olur muyuz diye”

15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağını ve unutturmayacağını söyleyen gazi Adviyye Gül İsmailoğlu, “O gece Cumhurbaşkanımız çıkıp da halkı meydanlara davet ettiğini söyleyince biz de ailecek annem, babam, ablam ben abdestlerimizi aldık birbirimizle helalleştik, dışarı çıktık. Aslında amacımız Valiliğe gitmekti ama sonra burada asker kılığına girmiş hainlerin barikat kurduğunu gördük. Kendilerini aşmaya çalışan insanları ayaklarından vuruyorlardı. Normalde insan önünde birilerinin vurulduğunu görünce oradan kaçmak ister ama o gece Rabbim bize öyle bir güç vermişti ki o vatan sevgisi, iman gücüyle biz korkusuzca üstlerine yürümeye başladık. Çıkarken de bunun aslında bilincindeydik. Ben anneme sormuştum hatta orada bize bir şey olursa ölürsek şehit olur muyuz diye. Annem de biz oraya vatanımız için gidiyoruz vatan sevgisi de imandandır dedi. Bizim geri çekilmeyeceğimizi anladılar, tabiri caizse mermilerini yağmur gibi yağdırmaya başladılar. Mecburen geri çekilmek zorunda kaldık ama asla kaçmak yok. Benimde yanıma bir yaralı düştü, ona bakmak için refleks olarak ayağa kalktım. Sırtımda bir acı hissettim. İlk önce bizi plastik mermiyle vurmuş olabileceklerini düşünüyordum. Onun da ne olduğunu bilmiyordum ama G3 gibi bir mermiyle o kadar acımasız olabileceklerini düşünemiyordum” dedi.

“15 Temmuz’u unutturmamak için çabaladım”

Gazi olduğu yerden her geçtiğinde o anları yeniden yaşadığını ifade eden İsmailoğlu, “G3 mermisi sol kolumdan girmiş, kürek kemiğimin ucunu parçalamış, akciğerlerimin ikisine de hasar vermiş. Sırtımda da 15 santim çapında bir delik açarak dışarı çıkmış o yüzden de sırtımda hissetmişim. Ben hep de söylüyorum gazi olduğum için Rabbime binlerce defa şükürler olsun diyorum. Mahkemelerde hala utanmazca bizimle konuşabiliyorlardı. İnkar edebiliyorlardı, o zaman 14 yaşındaydım, siz daha 14 yaşında küçük bir kız çocuğuyla baş edemediniz bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşünüyorsunuz diye yüzlerine sordum. 15 Temmuz Türkiye için olduğu gibi benim için de bir milattı. 4 yılda çok farklılıklar, değişimler oldu benim için elimden geldiğince 15 Temmuz’u unutturmamak için çabaladım. Çünkü eğer unutursak tekrarlanırdı Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi. Buradan her geçtiğimde ben o geceyi tekrar hatırlıyorum. Her geçtiğim adımda oraya düşen bir şehit olduğunu biliyorum. Benim vurulduğum anı hatırlıyorum, vatandaşlar Kurtuluş Savaşı’nı tekrar verdi. Doktor olmak istiyorum inşallah üniversite sınavına da girdim, sonuçları bekliyorum” ifadelerini kullandı.