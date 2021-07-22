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(ÖZEL) Alışveriş merkezlerinde bayram günü turist yoğunluğu

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Kurban Bayramı’nda Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde turistler uzun kuyruk oluşturdu.

(ÖZEL) Alışveriş merkezlerinde bayram günü turist yoğunluğu
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Kurban Bayramı’nda Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde turistler uzun kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul’un boşalmasını fırsat bilen turistler, alışveriş merkezlerine akın etti. Bayramın ikinci günü Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezine akın eden turistler, AVM girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sahil kesiminde yer alan AVM’ye girmek isteyen turistler dakikalarca AVM girişinde sıra bekledi. Dakikalar sonra alışveriş merkezine girmeyi başaran turistlerin yoğunluğu alışveriş merkezinin içerisinde de devam etti. O anlar kameralara yansıdı.
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