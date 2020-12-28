(Özel) Ataşehir’de kaza yapan motosikletli kadının yardımına gazeteci yetişti

Ataşehir’de yaşanan olayda kaygan zeminde kontrolünü kaybederek kaza yapan genç kadının imdadına haberden dönen muhabir yetişti. Yerde yatan genç kadına hemen müdahale eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor, ambulansın trafik nedeniyle geç kalmasıyla genç kadını hastaneye kendi aracıyla götürdü. Haber refleksi yerine insani refleksle hareket eden muhabir takdir toplarken, genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gazetecilik mesleğimizi bir kenara bırakarak yardımcı olmaya çalıştıkMotosikletiyle kaza yapan genç bayana yardım eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor, “Kameraman arkadaşım Metin Başar ile birlikte Bostancı köprüsüne gittiğimiz bir haberden dönüş yaparken, motosikletli bir bayan arkadaş virajı alamayarak, kaygan zeminden dolayı dengesini kaybederek aracımızın önünde kaza yaptı. Bizde hemen aracımızı durdurarak yardımına koştuk. Trafik yoğunlaştı, doktor bir ağabeyimiz ile ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, acil servis ekiplerine haber verdik. Daha sonra kontrollü bir şekilde yolun kenarına aldık. Esnaf arkadaş genç bayanın motosikletini aldı. Trafiğin yoğunlaşması sonucu ambulansın gecikmesiyle bayan arkadaşı aracımızla hastaneye yetiştirdik. Hastane polisimiz ile görüştük, bayan ardkaşın akrabaları, geldi. Gazeteciler olarak birçok olaya, birçok kaza haberlerine gidiyoruz. Burada haberden dönerken böyle bir durumla karşılaştık. Haberden ziyade mesleğimizi bir kenara bırakarak arkadaşımıza yardımcı olmaya çalıştık. Doktorlarımızla görüştük sağlık durumu iyi, bununla geçmiş olsun” diye konuştu.