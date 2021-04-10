(ÖZEL) Atatürk Kültür Merkezi’ndeki dış cephesi son halini alıyor

29 Ekim’de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaatı sona yaklaşıyor. Merkezin dış cephesinde yapılan son eklemeler havadan görüntülendi.İstanbul’un simgelerinden olan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar korona virüs tedbirlerine uyularak tüm hızıyla sürüyor. Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. İnşaatında her geçen gün sona doğru yaklaşılan AKM’nin havadan çekilen görüntülerinde dış cephenin neredeyse tamamlandığı ve son haline yaklaştığı görülüyor. İşçiler AKM’nin son halindeki cam cephelerine yerleştirilen parçaları montajını yapıyor. Yıkılan AKM’nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi’ndeki işçilerin hummalı çalışması pandemi sürecinde kurallara uyularak devam ediyor. 5 bloktan oluşacak AKM binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yer alacak. Binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa ediliyor. Böylece Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleyebilecekler.