(ÖZEL) Avcılar’da 1 ton 170 kiloluk tosun 36 bin liraya alıcı buldu

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Avcılar’da kurulan hayvan pazarının gözdesi 1 ton 170 kilo ağırlığındaki tosun oldu. Yapılan pazarlıklar sonucunda tosun 36 bin TL’ye satılırken, pazarlık anları renkli görüntüler oluşturdu.

Kurban Bayramı’na günler kala kurbanlıklar, gerekli kontroller sonrası İstanbul’da kurban pazarlarında yerlerini aldı. Küpeleri, pasaportları kontrol edilen ve gerekli şartları sağlayan kurbanlıklar, hayvan sahipleri tarafından çadırlara yerleştirilmeye başladı. Avcılar’da bulunan kurban pazarındaki 3 yaşındaki bir tosun ise 1 ton 170 kilogram ağırlığıyla kurban pazarının göz bebeği oldu. İri cüssesi ile büyük ilgi gören tosun, yapılan pazarlık sayesinde 36 bin TL’ye alıcısına kavuşurken, pazarlık anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Tosunun hayvan pazarının en uysal hayvanı olduğunu söyleyen sahibi Taner Ekmekçi, “Yaklaşık 3 senedir onu Ardahan’ın yaylalarındaki otlarla ve arpa kırması ile besledim. Yani tamamen doğal olarak beslendi. Yapılan pazarlık ile yeni sahibine satışını gerçekleştirdik. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.