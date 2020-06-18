banner3088

(ÖZEL) Ayının kaplanlarla dostluğu

VAHŞİ YAŞAMDA BİRBİRLERİNİN DÜŞMANI OLAN KAPLANLAR VE AYININ DOSTLUĞU GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR. ÇEKMEKÖY’DE BULUNAN HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ AYI SİLVA VE KAPLAN KİMBO’NUN YÜZÜNDEN BAL YALAMASI İZLEYENLERİ GÜLÜMSETTİ.

(ÖZEL) Ayının kaplanlarla dostluğu

Vahşi yaşamda birbirlerinin düşmanı olan kaplanlar ve ayının dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor. Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesindeki Ayı Silva ve Kaplan Kimbo’nun yüzünden bal yalaması izleyenleri gülümsetti.

Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi’nde yavru ayı ve 2 yavru kaplan birlikte aynı kafeste büyütülmüştü. Vahşi hayatta birbirleri ile yakın görülmeyen hayvanların birlikte büyümelerinden dolayı aralarında oluşan dostluk görenleri hayrete düşürüyor. Kaplan Kimbo ve Çilek birlikte büyüdükleri ayı Silva ile birlikte aynı kafeste yaşayıp birlikte uyuyor. Birbirleri ile kafeste koşturup oyunlar oynayan hayvanları yan yana görenler cep telefonları ile o anları kaydediyor. Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı pençeleri ile yüzüne zarar vermeden tutuyor. Hayvanların o sevimli anları ise izleyenleri gülümsetti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dr. Emrah Çinik saç dökülmesinin genetik faktörlerini...
Dr. Emrah Çinik saç dökülmesinin genetik faktörlerini...
  1. SAĞLIK

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197