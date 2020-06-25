banner3088

(ÖZEL) Bakırköy’de tehlikeli serinleme

YAZ AYLARININ GELMESİ İLE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAN BOĞULMA HABERLERİ GELİRKEN BAKIRKÖY SAHİLİNDE BİR ARAYA GELEN 3 ÇOCUK, YÜZMENİN YASAK OLDUĞU ALANDA DENİZE GİREREK HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTI.

(ÖZEL) Bakırköy’de tehlikeli serinleme

Yaz aylarının gelmesi ile Türkiye’nin dört bir tarafından boğulma haberleri gelirken Bakırköy sahilinde bir araya gelen 3 çocuk, yüzmenin yasak olduğu alanda denize girerek hayatlarını tehlikeye attı.

Bakırköy sahilinde akşam saatlerinde bir araya gelen 3 çocuk, denize girmenin yasak olduğu alanda denize girerek adeta hayatlarını tehlikeye attı. İskeleden denize atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Çocuklardan birisi yüzmeyi bildiklerini ifade ederek, "Evet abi yüzüyoruz su on numara, fena. Her vakit yüzüyoruz geçen gün on buçukta yüzdük. Yüzmeyi biliyoruz abi, yüzmeyi bilmesek yüzmeyiz. Maskeyle yüzmeyi denemedim" şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Sancaktepe’de halı hırsızlığı kamerada
(Özel) Sancaktepe’de halı hırsızlığı kamerada
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3551

banner3211