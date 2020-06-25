Bakırköy sahilinde akşam saatlerinde bir araya gelen 3 çocuk, denize girmenin yasak olduğu alanda denize girerek adeta hayatlarını tehlikeye attı. İskeleden denize atlayan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Çocuklardan birisi yüzmeyi bildiklerini ifade ederek, "Evet abi yüzüyoruz su on numara, fena. Her vakit yüzüyoruz geçen gün on buçukta yüzdük. Yüzmeyi biliyoruz abi, yüzmeyi bilmesek yüzmeyiz. Maskeyle yüzmeyi denemedim" şeklinde konuştu.
(ÖZEL) Bakırköy’de tehlikeli serinleme
YAZ AYLARININ GELMESİ İLE TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAN BOĞULMA HABERLERİ GELİRKEN BAKIRKÖY SAHİLİNDE BİR ARAYA GELEN 3 ÇOCUK, YÜZMENİN YASAK OLDUĞU ALANDA DENİZE GİREREK HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTI.
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