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(Özel) Beşiktaş’ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı

ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE BEŞİKTAŞ’DA GÖLE DÖNEN SOKAKTA TİCARİ TAKSİ MAHSUR KALDI. TAKSİDEN İNEN SÜRÜCÜ VE YABANCI UYRUKLU MÜŞTERİSİ ARACI İTEREK SUDAN KURTARDI.

(Özel) Beşiktaş’ta göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı

Şiddetli yağmur nedeniyle Beşiktaş’da göle dönen sokakta ticari taksi mahsur kaldı. Taksiden inen sürücü ve yabancı uyruklu müşterisi aracı iterek sudan kurtardı. Taksi şoförü, "Aldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

İstanbul’da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur yolları göle çevirdi. Göle dönen Beşiktaş Balmumcu, Kara Hasan Sokakta seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı. Bir ticari taksi de suda mahsur kaldı. Takside bulunan şoför ve faslı müşterisi panik yaşadı. Aracın içerisine su doldu. Olayın şokunu atlatan şoför ve müşteri aracı iterek sudan kurtardı. Araç kullanılmaz hale geldi

"Müşteri ile birlikte arabayı ittik"

Ticari taksi şoförü," Kaldık yolda çıkamadık. Müşteri ile birlikte arabayı ittik. Bu belediyenin çalışmaması. Burada bulunan iki yeri açmıyorlar" dedi.

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