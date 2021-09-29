(ÖZEL) Bir kısmı kuruyan Alibeyköy Barajı film seti oldu

İstanbul’da sonbahar yağışlarının etkili olmamasıyla su seviyesi düşen Alibeyköy Barajı’nın kuruyan kısmı film seti oldu. Barajın adete çöle kısmını sete çeviren ekip, reklam filmi çekti. Suların çekilmesiyle Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıkarken, çölü andıran manzara drone ile havadan görüntülendi.
Film setine dönen baraj havadan görüntülendi
Sonbahar yağmurunun etkili olmamasıyla bir kısmı adeta çöle dönen baraj havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Baraj suları çekilince Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıktı. Görüntülerde baraj çevresinde reklam filmi çekenler de dikkat çekti.