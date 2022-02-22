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(ÖZEL) Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada

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Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(ÖZEL) Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada
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Kadıköy’de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kadıköy’de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı. Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi. Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor.

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