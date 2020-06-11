(Özel) CHP’nin “Sultanahmet Camii müze olsun” teklifine tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun mecliste yaptığı konuşma sırasında Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesi tartışmalarına değinerek “Sultanahmet Camii’de müze olmalı” şeklindeki sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Milletvekili İbrahim Kaboğlu’nun Sultanahmet Camii ile ilgili sarfettiği sözler Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarda olduğu tek parti döneminde Sultanahmet Camii’nin askerler tarafından barınma yeri olarak kullandırıldığı hatta askerleri tuvalet ihtiyaçlarını dahi cami içerisinde giderdiği günleri akıllara getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili İbrahim Kaboğlu tarafından mecliste gündeme getirilen "Sultanahmet Camii müze haline getirilsin” teklifi her kesimden tepki çekmeye devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, “‘CHP zihniyetinin camilere karşı yeniden hortladığını” belirtirken, Tarihçi-Yazar İsmail Yağcı, “Bu adamlar niyetlerini açık açık söyleyemiyorlar. Bunlar yeni değil. Sultanahmet Camii için İsmet İnönü’nün milli şefliği zamanında müze olması teklifi getirildi. Bu hastalığa CHP’nin ileri gelenleri o zaman da tutuldu. Hatta tek parti döneminde cami askerlerin barınak yeri olarak kullanıldı. Dışarı çıkması yasaklanan askerler tuvalet ihtiyaçlarını dahi cami içerisinde giderdiler” açıklamasına yer verdi.

1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul’daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılan Sultan Ahmet Camii İslam medeniyetinin önemli eserleri arasında yer alıyor. Cami Osmanlı zamanında ibadet etmek isteyenlerin uğrak noktası olurken bugün de aynı şekilde önemini koruyarak başta İstanbul olmak üzere tüm İslam coğrafyasından milyonlarca ziyaretçisini ağırlamaya devam ediyor. Sultanahmet Camii, İsmet İnönü zamanında yani 1939 ile 1945 tarihleri arasında, Anadolu’dan toplanan Trakya sınırına gönderilecek olan erlerin sevkiyat durağı (geçici yığınağı ve barınağı) olarak kullanıldı. Burada kalan erlerin tuvalet ihtiyaçları için yer temin edilmeyince ihtiyaçlarını cami içerisinde giderdiği tarihçiler tarafından belirtildi.

Yıllar önce tek parti iktidarında yaşanan bu skandal gelişmelerin ardından bu kez milletvekili İbrahim Kaboğlu dün mecliste yaptığı konuşmada Sultanahmet Camii’nin müze olması yönünde açıklamalarda bulundu. Kaboğlu Meclis’te yaptığı konuşmada, "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır " ifadelerini kullandı. Kaboğlu’nun bu sözlerine her kesimden tepki geldi. Sosyal medyada Kaboğlu’na tepki gösteren kullanıcılar, yıllar sonra ‘CHP zihniyetinin camilere karşı yeniden hortladığını’ belirtti. Öte yandan tek parti iktidarında yani 1950’den önce İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 3 tane cami açıktı; Süleymaniye, Fatih, Bayezit Camii geri kalanlarının tamamı kapatılmış veya başka maksatlarla kullanılıyordu.

‘Sanata hizmet edelim. Diğer camilere gitsinler’ dediler

Kaboğlu’nun skandal sözlerine Tarihçi ve Yazar İsmail Yağcı da, tepki gösterdi. Yağcı açıklamasında, “CHP milletvekili bunu söylemiş olabilir. Bunlar yeni değil. İsmet İnönü’nün milli şefliği zamanında müze olması teklifi getirildi. Bu arkadaşın sanırım partisinin tarihinden bilgisi de yok. Bu hastalığa halk partisinin ileri gelenleri o zaman da tutuldu. Milli şeflerinin gözüne girmek istediler ama o da geri adım attı. Bu arada ‘Sultanahmet Camisini cami değil galeri yapalım’ dediler. ‘Sanata hizmet edelim. Diğer camilere gitsinler’ dediler. Bir ressam vardı; İbrahim Çallı diye. İlk defa anadan doğma kadın resmi yapan kişidir. Bu hususta meşhur oldu. Aslında herkes yapabilirdi. Ressamlar analara hürmeten böyle bir şey yapmadılar. İbrahim Çallı’nın resimlerini tam Sultanahmet Camisinde sergileyecekler, birisi İsmet İnönü’ye, ‘Aman paşam siz bilirsiniz; ama biz bir daha iktidar yüzü göremeyiz’ dedi. Yapamadıkları halde konuşuyoruz. Peki, siz bunlara neden cesaret ediyorsunuz. Herkes gelip görüyor zaten. Sultanahmet Camisine böyle şeyler yapmaya kalkışanların işi tepe taklak gidiyor. Bu camiyi ve tarihi eserleri CHP ilk defa böyle kullanmaya kalkmıyor. Bu sadece görünen bir teşebbüstür” açıklamasına yer verdi.

“İçeriye binlerce asker doldurup, içeride yatırdılar”

CHP döneminde birçok tarihi yapıya zarar verildiğini belirten Yağcı, “Türkiye coğrafyasında Osmanlı hamamları içerisinde en büyüğü Hürrem Sultan hamamıdır. Burası CHP döneminde gaz yağı ve kömür deposu yapıldı. Her tarafı ziftlendi. Sultanahmet Camii, I. Dünya savaşı ve Balkan Savaşlarında askerlerin barındırıldığı alan oldu. İçeriye binlerce asker doldurup, içeride yatırdılar. Asker genç çocuklardan ihtiyaçlarını caminin içerisine giderenler oldu. Helalara bırakmadılar. Bu eserlere harp olduğu için bakılmadı. Ama Büyükada’da ve Heybeli Adada harp zenginlerinin köşkleri yükseldi. Sadece İstanbul’da satılan cami ve mescid 1000’in üzerindedir. Kararname çıkardılar. İki cami arasında 500 metreden daha yakınsa bunlardan birisinin yıkılmasına karar verdiler. Veya satılacak. Satılanlar da oldu” ifadelerini kullandı.

“Yazıklar olsun. Bu olacak bir iş değil”

Şehzade Camisini yakmaya çalıştıklarını belirten Yağcı, “Şehzade Camisinin avlusunu CHP döneminde ayakkabıcılar çarşısı yaptılar. 100’e yakın dükkân vardı. Burada içki içiyorlardı. Cemaatte içeride namaz kılıyordu. CHP yanlış ata oynuyor. Sultanahmet Camii, cami olduğu müddetçe Avrupalı buraya ‘The Blue Mosque (Mavi Camii)’ diyorlar. Sen buna mavi camii galerisi mi diyeceksin. Yazıklar olsun. Bu olacak bir iş değil” açıklamasına yer verdi.

Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü

Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ise şöyle oldu:

“Dedeleri Ayasofyayı müzeye çevirmiş Sultan Ahmet Camisini ahır yapmıştı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camii’nin de müze olması gerektiğini söyledi Mecliste. Gelin şimdi bu kafaya ve zihniyete Ayasofya’yı anlat. "Yuh artık" dedirten küstahlık! CHP’den skandal Sultanahmet Camii açıklaması CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camii’nin de müze olması gerektiğini söyledi.”