(Özel) Deniz üzerinde sis bulutu böyle görüntülendi

İstanbul’da gün batımında aniden gelen sis, masalsı görüntüler oluşturdu. Ambarlı Limanı’ı çevresinde etkili olan yoğun sis, havadan çekilen görüntülerde deniz üstünde dalga şeklinde ilerledi.

İstanbul’da etkili olan sis gün içinde deniz ulaşımını olumsuz etkilerken beraberinde kartpostallık görüntüler bıraktı. Öğleden sonra etkisini kaybeden sis gün batımında yeniden etkili olmaya başladı. Beylikdüzü Ambarlı Limanı çevresinde yoğun şekilde etkili olan sis gün batımı manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu. Deniz üzerinden dalga şeklinde gözükerek ilerleyen sis bir süre sonra limanı tamamen kapladı. Avcılar ve Beylikdüzü Semalarından kayıt edilen görüntülerde adeta bulut denizini anımsatıyor.