(ÖZEL) Emirgan Korusu’nda sincapları elleriyle besledi

Emirgan Korusu’nda yaşayan sevimli sincapları elleriyle besleyen fotoğrafçı Aslan Özcan o anları kayıt altına aldı. Elinde bulunan kuruyemiş ve çekirdekleri yiyen sevimli sincap görüntüsüyle iç ısıttı.
“Çekirdekleri yediği görüntü insanı çok mutlu ediyor”Her yıl Emirgan Korusu’na laleleri görüntülemek için geldiğini ifade fotoğrafçı Aslan Özcan, “Nisan ayının 2.inci haftasında laleler Emirgan Korusu’nda açıyor. Bende yine laleleri görüntülemek için gittim. Her gittiğimde yanımda çekirdek ve kuruyemiş getiririm. Sincaplar bunları çok seviyor. Onları bir süre aradıktan sonra buldum. Avucumun içinden alıyor, ilk başta biraz çekimser davrandı. Fakat biraz samimiyet kurduk kendisiyle. Onun çekirdekleri yediği görüntü insanı çok mutlu ediyor” diye konuştu.