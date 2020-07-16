(ÖZEL)Esenyurt’ta mesafeli kına gecesi cep telefonu kamerasında

Düğün ve kına organizasyonlarına talep arttı. Esenyurt’ta bir salonda düzenlenen sosyal mesafeli kına gecesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında faaliyetlerine kısıtlama getirilen düğün salonları 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. Esenyurt’ta bir salonda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilen kına gecesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Salona girişte davetlilerin ateş ölçümü yapılarak dezenfektan ikram edildi. Masalarda sosyal mesafe kurallarına uyulurken, maske kullanımı konusunda uyarmak için anons yapıldı.

Tek kullanımlık tabak ve bardaklar

Kına gecesinin düzenlendiği salonda davetlilerin maske kullanımına dikkat ettiği gözlemlenirken 1 buçuk metrelik sosyal mesafeye de uyulduğu görüldü. Yiyeceklerin ikramı sırasında tek kullanımlık tabak ve bardakların kullanıldığı gözlemlendi.

“Halay olmayınca tuhaf oluyor”

El ele tutuşulan oyunlar olmadığından kına gecelerinin tuhaf olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Enteresan bir kına oluyor. Özellikle Ardahan yöresi olunca halay olmayınca bir tuhaf oluyor” diye konuştu.