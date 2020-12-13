(Özel) "Evcil hayvanlarım için çıktım" dedi, cezadan kurtulamadı

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde Beşiktaş’ta ticari taksi ile yolculuk yapan ve evcil hayvanları için sokağa çıktığını söyleyen vatandaşa izin belgesi olmadığı için cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda uygulama yapan polis ekipleri, araçlardaki vatandaşların belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan vatandaşlar yollarına devam ederken, belgesi olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında bir ticari taksi durdurulup, yolcuya izin belgesi soruldu. Evcil hayvanları için dışarı çıktığını söyleyen vatandaş. izin belgesinin olmadığını belirtti. Ekipler, kimlik kontrolünün ardından yolcuya cezai işlem uyguladı.

“Ben şimdi yanlış bir şey yaptım”

Ceza yiyen vatandaş, “Evcil hayvan besleyenler, ben şimdi yanlış bir şey yaptım. Kaymakamlığı aradığınız zaman size yardımcı oluyorlarmış. Belge niteliğinde bir şey veriyorlarmış. Ben aramadım. Bunun için izin alınabiliyormuş” dedi.