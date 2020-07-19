Beykoz’da Yoros Kalesi mevkiinde evlilik teklifi organizasyonu düzenlemek için bir araya gelen onlarca vatandaş, sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. 34 JK 6200, 34 RJ 6523, 34 YP 0670, 59 ZP 080 plakalı araçlarını yol ortasında park edip yüksek sesli müzik açan grup sonra hep birlikte meşaleler yakarak halay çekti. Şahıslar bu sorumsuz davranışları ile hem salgına karşı alınan önlemleri hiçe saydılar hem de yolu kapatarak araçların seyrini engellemiş oldular. Onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çektiği evlilik teklifinin eğlenceye dönüşmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Özel) Evlilik teklifinde sosyal mesafe hiçe sayılarak halaylar çekildi
BEYKOZ’DA ARKADAŞLARININ EVLİLİK TEKLİFİ İÇİN BİR ARAYA GELEN GRUP, SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYIP YOL ORTASINDA MEŞALE YAKARAK HEP BİRLİKTE HALAY ÇEKTİ.
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