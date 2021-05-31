(Özel) Eyüpsultan’da yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Eyüpsultan’da çatıya sıkışan martı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

(Özel) Eyüpsultan’da yaralı martıyı itfaiye kurtardı
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Eyüpsultan’da çatıya sıkışan martı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Nişanca Mahallesi Abdurrahman Şerefbey Caddesi’nde bir binanın çatısına martı sıkıştı. Martının sesini duyan bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, martıyı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan martı itfaiye ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.
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