(ÖZEL) Gemi kazasında hayatını kaybeden balıkçıların yakınları: "Kanal İstanbul olmazsa olmaz"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Salih Bayraktar, Burhan Ataman’ın yakınları boğazda yaşanan gemi kazalarına dikkat çekerek, Kanal İstanbul’un yapılması gerektiğini belirterek, "Kanal İstanbul olmazsa olmaz" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Salih Bayraktar, Burhan Ataman cenazesi Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı. Cenazeleri teslim alan yakınları olayı anlattı.

İsak Ataman, "Poyrazköy’den Salih Bayraktar, Burhan, Ali abimiz denize çıkıyorlar. Büyük liman tarafına 3. Köprünün diğer Avrupa tarafında geçerken bir dalgınlıkla hiç anlamadıkları şekilde gemi bunlara çarpıyor. Hiç kimse ne düdük sesi duydu ne de bir şey duydu. Yanındakiler teknelerden de kimse bir şey duymamış. O sırada tekne alabora oluyor. Salih Bayraktar abimiz denize yıllarını vermiş, çok eski balıkçı İskenderun’dan Hatay’a kadar onu tanıyamayan yoktur. Nasıl bir dalgınlığa geldiler anlamadık. Siren sesi duymadılar. Yanda ufak tekneler vardı balıkçı arkadaşlar da duymadı. Kıyı emniyetin bir tane römorkörü vardı o da olayı görüyor. O da olayı görüyor. O da geminin düdüğü duyulmadığını söylüyor. Hiç biri ikaz işaretinde bulunmadı. Kimisi havasının olmadığını söylüyor. Hiçbir manevra etmedi kaçmadı. Direk tekneyi alabora etti. Salih abi kendisini attı dışarı kurtarmaya çalıştı. Kalp rahatsızlığı vardı. Kalbinde pil vardı. Burhan abimiz de 7 ay önce bypass ameliyatı oldu. Hep kalpten sorunlu insanlardı. Burhan abinin gariban insan 5 tane çocuğu vardı. Acımız büyük" dedi.

’’Kanal İstanbul olsun"

Kanal İstanbul’un yapılması gerektiğini söyleyen İsak Ataman, "Bir kez daha akıllara şu soru geliyor. Kanal İstanbul neden önemli. Bizim canımız hiç mi önemli değil. Balıkçı biz bu boğazın balıkçılarıyız. 150-200 seneden beri burada yaşıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Trafik hattı diye sen gelip balıkçıyı ezecek misin? Ne yapacak bu tekne. 7 metre tekne. En son teknolojiler var sende. Radarın varın. Beni hiç mi göremedin. Boğazdan çıkış yapıyorsun gözcülerin olması lazım. Radarlarından hiçbir şeyin kaçması imkansız. Hiçbir manevrada bulunmadı. Balık boğazdan gelir boğazdan gelir. Biz boğazdan başka bir yerde avcılık yapamayız. İstanbul Boğazı kesinlikle ticari amaçla kullanılmamalı. Turizm ve balıkçılık yönünde kullanılmalı" dedi.

"Kanal İstanbul olmazsa olmazdır"

Kanal İstanbul’un gerekli olduğunu söyleyen Süleyman Türkmen, “Burada çok büyük bir ihmal var. Tekne arıza yaptı. Burhan Ataman 30 yıllık acentecilik yapıyor. Gemilere sevkiyat yapıyor. Salih Bayraktar, Ali Ataman tartışılmaz. Profesyoneller. Trafik hattını kabul ediyoruz. 5 derece kaçsa kimseye bir şey olmayacak. Kaçabilir de. Sağında solunda gemi yok. Geçen sene de trol teknemize çarptı. Kanal İstanbul olmazsa olmazdır. Küçük kaçamaz. Büyük kaçmalı. Acımız büyük inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu.