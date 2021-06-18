(ÖZEL) Gemi kazasında hayatını kaybeden balıkçıların yakınları: "Kanal İstanbul olmazsa olmaz"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Salih Bayraktar, Burhan Ataman’ın yakınları boğazda yaşanan gemi kazalarına dikkat çekerek, Kanal İstanbul’un yapılması gerektiğini belirterek, "Kanal İstanbul olmazsa olmaz" dedi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Salih Bayraktar, Burhan Ataman cenazesi Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındı. Cenazeleri teslim alan yakınları olayı anlattı.
’’Kanal İstanbul olsun"
Kanal İstanbul’un yapılması gerektiğini söyleyen İsak Ataman, "Bir kez daha akıllara şu soru geliyor. Kanal İstanbul neden önemli. Bizim canımız hiç mi önemli değil. Balıkçı biz bu boğazın balıkçılarıyız. 150-200 seneden beri burada yaşıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Trafik hattı diye sen gelip balıkçıyı ezecek misin? Ne yapacak bu tekne. 7 metre tekne. En son teknolojiler var sende. Radarın varın. Beni hiç mi göremedin. Boğazdan çıkış yapıyorsun gözcülerin olması lazım. Radarlarından hiçbir şeyin kaçması imkansız. Hiçbir manevrada bulunmadı. Balık boğazdan gelir boğazdan gelir. Biz boğazdan başka bir yerde avcılık yapamayız. İstanbul Boğazı kesinlikle ticari amaçla kullanılmamalı. Turizm ve balıkçılık yönünde kullanılmalı" dedi.
"Kanal İstanbul olmazsa olmazdır"Kanal İstanbul’un gerekli olduğunu söyleyen Süleyman Türkmen, “Burada çok büyük bir ihmal var. Tekne arıza yaptı. Burhan Ataman 30 yıllık acentecilik yapıyor. Gemilere sevkiyat yapıyor. Salih Bayraktar, Ali Ataman tartışılmaz. Profesyoneller. Trafik hattını kabul ediyoruz. 5 derece kaçsa kimseye bir şey olmayacak. Kaçabilir de. Sağında solunda gemi yok. Geçen sene de trol teknemize çarptı. Kanal İstanbul olmazsa olmazdır. Küçük kaçamaz. Büyük kaçmalı. Acımız büyük inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu.