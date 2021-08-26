(ÖZEL) Göç zamanı başlayan leylekler görsel şölen oluşturdu

Göç mevsimi başlayan leylek sürüsü leylek sürücü İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu.

Sonbahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte leyleklerin Afrika yolculuğu başladı. 120 gün süren kuluçka döneminin ardından yavruların büyümesi ve yaz mevsiminin de yavaş yavaş sona ermesi ile yaklaşan sonbahar öncesi bir kez daha havalanan leylek sürüsü geçtiğimiz hafta geçiş güzergahı olan Hatay semalarında görülmüştü. Leyleklerin İstanbul semalarından geçerken oluşturduğu görsel şölen kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlarda leyleklerin göçünü ilgi ile izledi.