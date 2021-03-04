(Özel) Göz doktorunun objektifinden İstanbul manzaraları

İstanbul’da boş zamanlarında hobi olarak fotoğrafçılık yapan göz doktoru, drone ile İstanbul’u görüntülüyor. Doktorun çoğu zaman gün doğumu ve batımında çektiği fotoğraflar kartpostallık manzaralar özelliği taşıyor.
“Drone fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yapıyorum”En çok yaşadığı şehir İstanbul’u fotoğrafladığına değinen Op.Dr. İbrahim Yaşar, “ 6 yıldır hobi amaçlı fotoğrafçılık ile uğraşıyorum. Son 1 yıldır ise drone fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha çok İstanbul ve Erzincan şehirlerini görüntülüyorum. İstanbul’un tarihi yerlerini gün doğumunda ve gün batımında fotoğraflarını çekerek oranın tanıtımına katkı yapmak istiyorum. Haftanın 6 günü yoğun bir şekilde çalışan birisiyim sadece Pazar günleri gün doğumunda ve gün batımında ışığın en güzel olduğu anlarda fotoğraf çekiyorum. Drone ile İstanbul’u çok daha güzel açıların olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.