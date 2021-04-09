(Özel) Hastalığına tedavi arayan Yasin Pehlivan kendini sosyal medya fenomeni olarak buldu

Japonya’da 4 yıl önce yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastası olan Yasin Pehlivan, tedavisi için sosyal medyada komik videolar çekmeye başladı. Videolar büyük ilgi görünce Pehlivan sosyal medya fenomeni oldu.
“Bu işe hastalığımın tedavisi için başladım”4 yıl önce Japonya’da yaşadıklarını anlatan sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan, “Japonya’da yaşadığım dönemler yoğun iş temposu yüzünden panik atak hastalığına yakalandım. Dışarı çıkamıyordum ve topluma karışamıyordum. Tedavi için gittiğim doktor bana bir şeyler ile uğraşmam gerektiğini söyledi. Sosyal medyada insanların tek başına videolar yaptığını gördüm. Sesimi değiştirerek farklı karakterler üreterek komik videolar yapmaya başladım. İlk başta ünlü olma hayalim yoktu. Bu işe hastalığımın tedavisi için başladım. Hobi olsun diye bende bu işe başladım. Şimdi sosyal medya platformlarında aylık 50 milyon izlenmem var. 328 bin üzerinde takipçim var. Tamamen hastalığı atlatmak için yaptığım bir şey bütün hayatımı değiştirdi. Videolarımda etkileşim almaya başladığımdan beri dışarı çıkabilmeye de başladım” diye konuştu.