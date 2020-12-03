(Özel) Hem eğlendirdi hem trafiği tehlikeye attı

Fatih Vatan Caddesi’ndeki trafik ışıklarında jonglörlük yaparak, bekleyen sürücüleri eğlendiren genç, aynı zamanda trafiği de tehlikeye atıyor. Öte yandan günün farklı zamanlarında yapılan profesyonel jonglörlük sürücüler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Fatih Vatan Caddesi ışıklarında, araçların önüne geçen bir genç jonglörlük yapıyor. Macaristan uyruklu olduğu öğrenilen genç, Vatan Caddesi’ndeki ışıklarda araçların durmasını bekledi. Kırmızı ışığın yanmasıyla araçların karşısına geçen jonglör genç, ufak çaplı gösterisine başladı. Araçların karşısında hünerlerini sergileyen genç, sürücülerin ilgisini çekerken, ayın zamanda trafiği de tehlikeye attığı görüldü.

Bazı sürücüler gösteriyi beğenerek jonglör gence para verdiği görüldü. Türkçe bilmeyen Macaristan uyruklu gencin bu şekilde ufak çaplı gösteriler yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Araçların tekrar harekete geçmesiyle yol kenarına çekilen gencin gösterisi sona erdi.