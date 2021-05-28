(Özel) İBB’den, Pendik’teki 50 yıllık Kuran kursu bahçesine yıkım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik’te 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kuran kursuna ait bahçeyi kreş yapılacağı gerekçesiyle yıktı. Yıkım kararına mahalle sakinleri tepki gösterirken, bahçe içerisinde yer alan ağaçlar da yıkım çalışmaları esnasında zarar gördü. Yıkım sonrası bahçenin son hali havadan görüntülendi.
Öte yandan, İBB ekiplerince yıkılan bahçenin son hali havadan görüntülendi.
“Bu alan adeta bertaraf edildi”Yıkım sonrası konuşan Gülhan Güllü isimli vatandaş, “Burada bulunan talebe yurdu 50 yıldır öğrencilere yardım eden bir kurumdur. Dün akşam saatlerinden bu yana İBB yetkilileri ile konu hakkında iletişim sağlamak üzere çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir geri dönüş alamadık. Bugün de buraya gelerek bahçe içerisinde yer alan ağaçlardan banklara kadar yıkımı gerçekleştirdiler. Yıkım yaptıkları esnada su borusunu patlattılar. Telafi dahi etmeden gittiler. Su burada saatlerdir boşa akıyor. Burası bir yatılı Kuran kursu bir ticarethane değil. Yapılan çalışmayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an tamamiyle bu alan bertaraf edildi” diye konuştu.